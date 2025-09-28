Vince ancora l’Inter, 2-0 al Cagliari

Cagliari ( Cagliari – Inter 0-2) – L’Inter trova una preziosa vittoria in trasferta a Cagliari grazie alle reti di Lautaro e Pio Esposito e raggiungono quota nove punti in classifica dopo la prima cinque giornate di campionato. Battuta d’arresto per i Rossoblu’, autori comunque di una buona prova. I Nerazzurri passano al 9′: un cross di Bastoni cerca e trova l’attaccante argentino, al dodicesimo gol contro il Cagliari in carriera. All’82 il gol del raddoppio: cross di Dimarco arretrato, Idrissi non legge bene il traversone e Esposito trova la prima marcatura in A. Inter attesa in settima dalla visita dello Slavia Praga in Champions League.

Cagliari – Inter Serie A

Cagliari (3-5-2): 1 Caprile; 32 Ze Pedro ( 58’Gaetano), 26 Mina, 6 Luperto; 2 Palestra, 8 Adopo, 14 Deiola (58’Felici), 90 Folorunsho (77′. Borrelli), 33 Obert; 19 Belotti (44′ Prati), 94 Esposito. In panchina. 24 Ciocci, 34 Sarno, 4 Mazzitelli, 9 Klicsoy, 15 Rodriguez, 18 Di Pardo, 20 Rog, 21 Cavuoti, 27 Liteta, 30 Pavoletti. All. Pisacane

Inter (3-5-2): 13 Martinez; 95 Bastoni, 6 De Vrij, 25 Akanji; 30 C.Augusto (46’Dimarco), 22 Mkhitaryan, 20 Calhanoglu, 23 Barella (64’Frattesi), 11 L.Henrique ( 72′ Dumfries); 10 Martinez (89′ Bonny), 9 Thuram. In panchina. 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 8 Sucic, 15 Acerbi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palcios. All. Chivu

Gol: pt 9′ L. Martinez; st 82′ Esposito

Arbitro: Piccinini