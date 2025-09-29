Basket Serie A2 – Vittoria convincente in trasferta del Torino Basket

Cento ( Sella Cento – Reale Mutua Torino 66-82 ) – È una bella Reale Mutua anche fuori casa. Dopo la vittoria in rimonta all’esordio in campionato contro Cividale al Pala Gianni Asti, i gialloblù di coach Moretti trovano il successo anche in occasione della prima sfida in trasferta della stagione, contro la Sella Cento di coach Di Paolantonio e dell’ex Mattteo Montano. Una seconda vittoria in altrettante partite che arriva in modo ben diverso dall’esordio con la UEB Gesteco: Torino infatti, a differenza di quanto accaduto una settimana fa sul proprio campo, è stata avanti nel punteggio per tutti i 40 minuti, mantenendo il controllo del gioco con le prove individuali di Massone (19 punti) e Teague (18), ma anche grazie alla lotta a rimbalzo vinta nettamente dai gialloblù con il solito contributo nel pitturato di Allen (doppia-doppia da 13 punti e 10 rimbalzi). Il risultato è una netta vittoria per 66-82, che lancia Torino a punteggio pieno dopo due partite e verso il prossimo appuntamento in casa con Pistoia.

Sella Cento – Reale Mutua Torino Basket

Parziali: 15-22/ 19-19/ 14-16/ 18/25

Sella Cento: Stacy Davis IV 15 (3/9, 1/4), Edoardo Tiberti 13 (6/7, 0/2), Luca Conti 9 (4/4, 0/0), Gabe Devoe 9 (1/5, 1/4), Nicola Berdini 8 (4/5, 0/3), Massimiliano Moretti 6 (3/4, 0/0), Abdel Fall 4 (2/6, 0/1), Nicolas Tanfoglio 2 (1/1, 0/2), Matteo Montano 0 (0/3, 0/3), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/0), Riccardo Piazzi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Guerrieri 0 (0/0, 0/0). Coach. Andreini

Reale Mutua Torino: Federico Massone 19 (6/12, 1/3), Macio Teague 18 (7/14, 1/2), Robert Allen 13 (5/11, 0/1), Davide Bruttini 7 (3/4, 0/0), Lorenzo Tortu’ 7 (2/3, 1/4), Matteo Schina 6 (2/4, 0/4), Dario Zucca 5 (1/1, 1/2), Giovanni Severini 3 (0/2, 0/2), Marco Cusin 2 (1/2, 0/0), Umberto Stazzonelli 2 (1/3, 0/0). Coach Moretti

Arbitri: Semplici e Cairotto