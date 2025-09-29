Basket Serie B – Il Monferrato subisce la seconda sconfitta per mano di Treviglio

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Treviglio Brianza Basket 76-90) – La Novipiu Monferrato basket cede 76-90 alla Tav Treviglio Brianza Basket nel match giocato al Palaenergica Paolo Ferraris, ma lo fa dopo aver tenuto testa con grande energia a una delle formazioni più attrezzate del campionato. Una prestazione che conferma come il percorso Rossoblù sia tracciato nella direzione giusta: lotta, coraggio e spazio ai giovani chiamati a crescere e a prendersi responsabilità. L’avvio è entusiasmante; Martinoni e Guerra comandano sotto canestro. Nel secondo periodo il Monferrato trova energia dalla panchina: Mossi e Flueras colpiscono dall’arco, la Novipiu tocca anche il più otto andando a riposo 50-45. Nella ripresa Treviglio con un break ribalta l’inerzia. Nell’ultimo periodo i padroni di casa rimangono attaccati ma non riescono a raggiungere Treviglio.

Novipiu Monferrato Basket – Treviglio Brianza Basket

Parziali: 29-27/ 21-18/14-28/12-17

Monferrato basket: Martinoni 19, Guerra 12, Marcucci 11, Rupil 9, Caglio 7, Mossi 6, Zangheri 5, Dia 4, Flueras 3. Coach Corbani

Treviglio Basket Brianza: Marcius 17, Rubbini 16 , Restelli 15, Taflaj 11, Anaekwe 11, Rossi 8, Morina 8, Agostini 4. Coach Villa

Arbitri: Anchise e Romei