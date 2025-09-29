Basket Supercoppa – Olimpia trionfa contro Brescia e conquista la Supercoppa

Milano (Olimpia Milano – Germani Brescia 90-76) – Sono sei supercoppe per l’Olimpia, adesso 16 trofei nell’era Armani. La finale l’Olimpia la domina dall’inizio alla fine, sempre avanti, anche con 18 punti di vantaggio, chiudendo 90-76 senza troppo patemi. Nel primo tempo la difesa non è stata all’altezza dell’attacco e il vantaggio di tre punti era da considerare un’occasione sprecata. Ma nel secondo tempo, tutta la squadra è salita di tono, ha controllato i rimbalzi e in generale dominato. Ellis è stato nominato Mvp, Brown ha stabilito il nuovo record di assist in Supercoppa con 11, ma la verità è che è stata una vittoria di squadra con tanti protagonisti.

Olimpia Milano – Germani Brescia

parziali: 24-28/ 20-19/ 11-22/ 21-21

Olimpia Milano: Mannion 6, Brown 8, Ellis 12, Booker 7, Tonut 0, Bolmaro 6, Leday 11, Ricci 11, Flaccadori 1, Diop 0, Shields 10, Nebo 18. Coach Messina

Germani Brescia: Bilan 8, Ferrero 0, Massinburg 14, Doneda 0, Santinon 0, Della Valle 10, Ndour 8, Burnell 14, Ivanovic 12, Mobio 0, Rivers 5. Cournooh 5. Coach. Cotelli

Arbitri: Giuffrida e Colasanti