Calcio Serie A- Cade il Torino a Parma, sconfitto 2-1

Parma ( Parma – Torino 2-1)- Seconda sconfitta consecutiva per il Torino che perde 2-1 a Parma. La doppietta di Pellegrino risulta decisiva nonostante la rete del pareggio momentaneo di Ngonge. Al 36’ passano i ducali: rigore per un fallo di mano di Ismajli, dal dischetto Pellegrino batte Israel che intuisce ma non basta. A inizio ripresa il Toro la riprende: grande azione di Ngonge che fa partire un destro da fuori area sul primo palo che batte Suzuki. Al 72’ di nuovo l’attaccante argentino: colpo di testa sugli sviluppi di un corner e palla in fondo alla rete. Inizio di campionato difficile per il Torino che incassa la terza sconfitta su cinque partite con all’attivo due gol. Prossimo impegno Sabato a Roma con la Lazio.
Parma – Torino
Parma (3-4-1-2): 31 Suzuki; 15 DelPrato, 39 Circati, 3 Ndiaye; 27 Britschgi, 10 Bernabe (80’Estevez) 16 Keita, 14 Valeri; 21 Oristanio (57’Benedyczak) ; 32 Cutrone (80’Sorensen),9 Pellegrini (90’Djuric) . In panchina. 40 Corvi, 66 Rinaldi, 37 Troilo, 18 Lovik, 63 Trabucchi, 19 Begic, 65 Plicco, 24 Ordonez, 11 Almqvist. All. Cuesta
Torino (3-4-1-2): 81 Israel; 34 Ismajli, 13 Maripan, 23 Coco; 25 Nkounkou (72’Biraghi) 21 Asllani (72’Tameze), 22 Casadei, 20 Lazaro; 26 Ngonge; 18 Simeone (87’Nije) , 10 Vlasic (87’Aboukhlal). In panchina. 1 Paleari, 71 Popa, 6 IIlkhan, 8 Ilic, 5 Masina, 66 Gineitis, 16 Pedersen, , 19 Adams, 91 Zapata. All. Baroni
Gol: 36’ Pellegrino; st 49’Ngonge, 72’Pellegrino
Arbitro : Collu