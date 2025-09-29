Calcio Eccellenza – Sconfitta in casa dell’Acqui per mano del Centallo

Acqui Terme (Acqui – Centallo 0-1) – Nella quarta giornata del campionato di Eccellenza l’Acqui è stato battuto in casa dal Centallo con il risultato di 0-1. Una partita intensa, ben giocata, ma decisa nella ripresa dalla rete di Massaro a circa 25’ dal termine. Nonostante la buona prestazione la squadra acquese rimane a mani vuote ed è già concentrata sul prossimo impegno di campionato contro la Pro Dronero in trasferta.
Acqui – Centallo
Acqui: 1 Rosti, 2 Badano, 3 Martino, 4 Serhiienko, 5 Ventre, 6 Verdese (88’Hysa), 7 Mazzarello, 8 Biglia A. , 9 Atomei (46’Contraffatto), 10 Biglia G., 11 Saviozzi. In panchina: 12 Bello, 14 Abdlahna, 15 Anguiletti, 16 El Hlimi, 17 Gillardo, 18 Cadario, 20 Martino. All.Malvicino
Centallo: 12 Guardalben, 6 Mozzone, 8 Rocca, 9 Dalmasso, 11 Menon (66’Monge), 14 Massaro, 16 Morello, 18 Ceta (56’Decolombi), 19 Poppa, 21 Vallati (53’ De Souza) 22 Menini (77’Boena). 1 Bellucci, 23 Valleriani. All. Sacco
Gol: 65’Massaro
Arbitro: Gjini di Vicenza