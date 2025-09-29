Calcio Eccellenza – Un punto per parte tra Luese e Ovadese

Alessandria ( Luese Cristo – Ovadese 1-1) – Pareggio sul campo del Centogrigio tra Luese e Ovadese. Buon primo tempo dell’Ovadese, che attacca con decisione e al 39’trova la rete del vantaggio con Amendola, chiudendo la prima frazione avanti per 0-1. Gli ospiti paiono in controllo nella ripresa, tuttavia la Luese riesce a pervenire al pareggio su calcio di rigore, Finale d’attacco per la truppa di Carosio, però il risultato non cambia. Primo punto ottenuto in campionato per l’Ovadese.
Luese Cristo – Ovadese
Luese Cristo: 1 Virano, 2 Camara, 3 Pernice , 4 Cappai, 5 Brondino, 6 Plado (65’Zucco) 7 Ambrosino (50’Zeni), 8 Bellucca (88’Filoni)9 Ze’, 10 Ferram, 11 Castagna. In panchina. 12 Artusio, 16 Ajmar, 20 Foschi. All. Telesca
Ovadese : 1 Gaione, 2 Visentin (55’Fissore), 3 Bonicco, 4 Mendolia, 5 Bianchi (66’Campazzo), 6 Bosic (55’ Forno) 7 Agostini, 8 Genocchio, 9 Romei, 10 Sciutto, 11 Amendola. In panchina: Tamburelli, Allemani, Ferrari, Giangrasso, Casone, Minetto. All. Carosio
Gol: pt 39’Amendola: st 66’Zeni
Arbitro: Lorenzi di Pistoia