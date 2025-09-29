Calcio Serie A – Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa ad opera della Lazio

Genova ( Genoa – Lazio 0-3) – La Lazio torna alla vittoria battendo 0-3 il Genoa a Marassi. Non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale il Genoa reduce da una sconfitta a Bologna e un pareggio a Como. Al 4’la Lazio la sblocca subito: passaggio filtrante di Castellanos, che lancia in profondità Cancellieri, ingresso in area e sinistro di precisione che batte Leali. Raddoppio al 30′ con Castellanos: recupero di Cancellieri a centrocampo, palla per Marusic, il terzino arriva sul fondo e serve Taty che con il destro batte di nuovo Leali. Al 63’il tris: cross di Pellegrini, testa di Cancellieri, respinta del portiere sui piedi di Zaccagni che da pochi passi segna.