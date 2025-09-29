Calcio Serie A – Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa ad opera della Lazio

Genova ( Genoa – Lazio 0-3) – La Lazio torna alla vittoria   battendo 0-3 il Genoa a Marassi. Non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale il Genoa reduce da una sconfitta a Bologna e un pareggio a Como. Al 4’la Lazio la sblocca subito: passaggio filtrante di Castellanos, che lancia in profondità Cancellieri, ingresso in area e sinistro di precisione che batte Leali. Raddoppio al 30′ con Castellanos: recupero di Cancellieri a centrocampo, palla per Marusic, il terzino arriva sul fondo e serve Taty  che con il destro batte di nuovo Leali. Al 63’il tris: cross di Pellegrini, testa di Cancellieri, respinta del portiere sui piedi di Zaccagni che da pochi passi segna.

Genoa – Lazio
Genoa (4-2-3-1): 1 Leali; 15 Norton -Cuffy, 5 Ostigard, 22 Vasquez, 3 Martin (86’Venturino); 32 Frendrup, 73 Masini ( 69’Stanciu); 77 Ellertsson, 17 Malinovsky (70’Ekuban),  9 Vitinha ( 70’Carboni); 29 Colombo (68’Ekhator). In panchina. 39 Sommariva, 31 Siegrist, 16 Marcandalli, 34 Otoa, 20 Sabelli, 30 Cuenca, 2 Thorsby, 20 Gronbaek, 22 Cornet, 40 Fini.  All. Vieira

Lazio (4-4-2): 94 Provedel; 3 Pellegrini (71’Tavares)  13 Romagnoli, 34 Gila (84’Provstgaard),  77 Marusic ( 33′ Hysay); 10 Zaccagni, 36 Basic (84’Patric) 32 Cataldi, 22 Cancellieri; 11 Castellanos (85’Pedro) 19 Dia. In panchina. 35 Mandas, 5 Furlanetto, 25 Provstgaard, 66 Pinelli, 71 Farcomeni, 14 Noslin, 18 Isaksen. All. Sarri

Gol: pt 4’Cancellieri, 30’Castellanos; st 63′ Zaccagni.

Arbitro: Ayroldi
