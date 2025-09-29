Calcio serie C – La Pro Vercelli subisce un 2-0 dal Vicenza

Vicenza ( Vicenza – Pro Vercelli 2-0) – Secondo ko consecutivo per la Pro Vercelli che è sconfitta dal Vicenza per 2-0. La Pro rimane tra le prime dieci del girone con con nove punti conquistati in sette giornate. Al 37’la sblocca il Vicenza: Costa riva il pallone a Sow sulla sinistra e fa partire un traversone altissimo che finisce sulla testa di Morra sul secondo palo, l’attaccante schiaccia a terra e supera Livieri che non riesce a respingere il pallone. Il raddoppio al 90′: lancio lungo del Vicenza verso Stuckler che scappa alle spalle di Marchetti in profondità, il numero 11 dribbla Livieri e deposita in porta.

Vicenza – Pro Vercelli

Vicenza (3-5-2): 16 Gagno; 6 Leverbe, 14 Cuomo, 27 Sandon; 19 Tribuzzi (32’Caferri), 44 Talarico (66’Rafda) , 4 Carraro, 99 Viatale, 32 Costa (86’Benassai); 7 Rauti (67’Stuckler), 9 Morra (67’Capello) . In panchina. 1 Basso, 12 Massolo, 8 Cavion, 13 Golin, 21 Cester,, 24 Alessio, 33 Vescovi, 26 Pellizzari, 76 Fantoni,. All. Gallo

Pro Vercelli (4-3-3): 97 Livieri; 29 Pino (77’Akpa Akpro) , 44 Clemente (39’Marchetti), 3 Coccolo, 18 Piran; 10 Rutigliano (69′ Caroso), 8 Burruano (67′ Huiberts) 14 Iotti; 21 Sow, 26 Comi, 11 Sow (65’Mallahi). In panchina: 1 Passador, 12 Lancellotti, 6 Thiam,9 Coppola, 16 Ronchi, 20 Tarantola, 24 Emmanuello, . All. Santoni

Gol: pt 37′ Morra; st 90’Stuckler

Arbitro: Gemelli