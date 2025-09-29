Calcio Serie C- Tre punti per l’Alcione che batte di misura l’Ospitaletto

Salo’ ( Ospitaletto – Alcione Milano 0-1) – L’Alcione Milano sbanca lo stadio di Salò e batte l’Ospitaletto. Gara in discesa per la formazione ospite che non riesce a sbloccare il risultato prima del 66′: su calcio di punizione, cross verso l’area di rigore, testa di Pirola che colpisce verso lo specchio della porta e segna lo 0-1. I padroni di casa non ci stanno e in due circostanze vanno vicini alla rete: prima un destro da fuori di Gobbi e poi un colpo di testa di Bertoli di poco a lato. Seconda vittoria consecutiva per l’Alcione che si porta a quota 14 punti in classifica dopo sette giornate.

Ospitaletto- Alcione Milano

Ospitaletto (3-5-2: 12 Sonzogni; 13 Sinn, 4 Nessi, 6 Possenti; 16 Gualani, 43 Guarneri (73’Orlandi), 26 Mondini (88’Torri), 28 Panatti, 7 Messaggi (79’Pavanello) ; 99 Bertoli, 9 Gobbi. In Panchina. 1 Raffaelli, 22 Bevilacqua, 2 Regazzetti, 14 Contessi, 21 Torri, 24 Diop, 33 Sina, 45 Mazza, 74 Pollio, 77 Casali. All. Quaresmini

Alcione Milano ( (4-3-1-2): 22 Agazzi; 73 Scuderi (74′ Olivieri), 25 Pirola, 6 Ciappellano, 5 Miculi; 23 Galli, 70 Bright (58’Lopes), 33 Invernizzi (58’Renault); 10 Pitou; 11 Morselli, 30 Zamparo (84’Samele). In panchina. 1 Cecchini, 8 Muroni, 16 Lanzi, 17 Rebaudo , 27 Lione,31 Marconi, 65 Giorgeschi, 67 Mocchi, 81 Gallazzi, 94 Bertolotti. All. Cusatis

Gol: 66′ Pirola

Arbitro: Leorsini di Terni