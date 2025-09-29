Calcio Serie C – Vittoria per 2-1 dell’Inter U23 a Lumezzane

Lumezzane ( Lumezzane – Inter U23 1-2) – Terza vittoria consecutiva per l’Inter U23 , la seconda in trasferta dopo il successo di Domenica scorsa contro la Pergolettese. Una doppietta di Spinacce’ regala tre punti ai Nerazzuri che ricoprono ora la quarta posizione a -3 dalla vetta. Una partita molto divertente e piacevole vinta dall’Inter U23 che meglio ha saputo sfruttare gli episodi e soprattutto la superiorità numerica per più di un’ora. La squadra di Vecchi ha trovato il vantaggio con Spinacce dopo 3’, ma poco dopo la mezz’ora la svolta e’ arrivata con l’espulsione di Paghera. Prima il Lumezzane aveva sfiorato il pari con Iori e i Nerazzurri il raddoppio con La Gumina. Nella ripresa la squadra di Troise non si arrende e viene premiata da una ingenuità di David che atterra De Marino in area causando il rigore. Malotti trasforma per il momentaneo pareggio. Risultato di equilibrio che dura poco perché Spinacce trova il nuovo e definitivo vantaggio Nerazzurro.

Lumezzane – Inter U23 1-2

Lumezzane (4-3-3): 50 Drago; 77 Diodato ( 76’Rolando), 23 Moscati, 17 De Marino, 95 Motta ( 76’Pagliari); 8 Rocca, 4 Paghera, 10 Malotti; 7 Ferro, 9 Donnarumma (64’Ghilani), 21 Iori (40’ D’Agostino). In panchina. 1 Filigheddu, 12 Battagliola, 27 Napolitano, 30 Cantamessa, 39 Serpa, 76 Simoncelli. All. Troise

Inter U23 ( 3-5-2): 91 Calligaris; 6 Maye, 19 Prestia, 15 Stante; 46 Cinquegrano, 14 Bovo ( 59’Kaczmarski), 8 Fiordilino, 9 Topalovic ( 59’Kamate), 3 Cocchi ( 46’David); 20 La Gumina (83’Venturini), 7 Spinacce (90’Lavelli). In panchina. 1 Melgrati, 12 Raimondi, 2 Avitabile, 4 Zanchetta, 5 Alexiou. All. Vecchi

Gol: pt 3’ Spinacce’; st 68’Malotti, 74’Spinacce’

Arbitro: Ursini di Pescara