Calcio Serie A – Il Milan raggiunge il primato in classifica, battuto il Napoli 2-1

Milano (Milan – Napoli 2-1) – Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Allegri, che mette fine all’imbattibilita degli Azzurri agganciandoli in testa alla classifica. Decisive nel primo tempo le reti di Saelemaekers e Pulisic, inutile il calcio di rigore trasformato da De Bruyne. Al 3’ il Milan è già in vantaggio: Pulisic prende il tempo e Marianucci e lo salta in velocità, per poi mettere un pallone sul secondo palo che l’esterno belga deve solo spingere in fondo al sacco. Al 31’raddoppia il Milan : Pavlovic va via forza ad Anguissa, Fofana gioca di sponda per il taglio di Pulisic che prende la mira e non lascia scampo a Meret .Al 61’ il Napoli riapre la partita con un calcio di rigore: De Bruyne non sbaglia spiazza di Maignan.

Milan (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori (80’De Winter), 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaeekers (69’Athekame), 19 Fofana (80’ Loftus – Check), 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan; 7 Gimenez (69’Leao), 11 Pulisic (59’ Bartesaghi) In panchina. 1 Terraciano, 37 Pittarella, 4 Ricci, 18 Nkunku, 27 Odogu. All. Allegri.

Napoli (4-1-4-1): 1 Meret; 3 Gutierrez, 5 Juan Jesus, 35 Marianucci, 22 Di Lorenzo; 68 Lobotka (90’Gilmour); 8 McTominay (73’ Neres), 11 De Bruyne (72’ Elmas), 99 Anguissa, 21 Politano (77’Lang); 19 Hojlund (73’ Lucca)In panchina. 22 Ferrante, 32 Milinkovic – Savic, 26 Vergara, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 69 Ambrosino. All.Conte.

Gol: pt 3’ Saelemaeekers, 31’ Pulisic; 60’ De Bruyne.

Arbitro: Chiffi.