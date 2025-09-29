Ruba l’auto di una donna con dentro il fidanzato

Torino – Venerdì 26 scorso una coppia che viaggiava in auto è stata rapinata in Corso Toscana. La conducente, dopo aver parcheggiato l’auto, è stata rapinata. In macchina c’era il fidanzato e il rapinatore, un italiano di 30 anni. Il malvivente è salito a bordo sequestrando così anche il fidanzato della rapinata. e si è allontanato a tutto gas. Il rapinatore, armato di coltello, ha intimato all’uomo di consegnargli il portafoglio per poi farlo scendere dall’auto e andarsene in fretta. Per fortuna i Carabinieri l’hanno intercettato e bloccato vicino al Parco Sempione, sottoponendolo a fermo perché gravemente indiziato di rapina. Per lui è scattata la denuncia per il reato di porto d’armi atti ad offendere. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato nel carcere di Torino.

