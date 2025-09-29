Uomo travolto e ucciso da un treno merci

Stradella (PV) – Nel tardo pomeriggio di sabato, un uomo, la cui età non è stata resa nota, è morto travolto da un treno merci, nei pressi di un passaggio a livello in Via Levata. vicino alla stazione. Secondo gli inquirenti pare si tratti di suicidio. Stando ai primi riscontri l’uomo sarebbe sbucato dai campi adiacenti per poi lanciarsi contro il convoglio diretto in stazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, i carabinieri della compagnia di Stradella, i vigili del fuoco di Pavia, i soccorritori del 118 e la polizia locale, ma per il coinvolto non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di accertamento sono proseguite per tutta la notte. La circolazione ferroviaria tra Stradella e Arena Po è stata sospesa per consentire i rilievi. Numerose corse hanno subito ritardi e disagi.