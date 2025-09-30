Frontale tra un’auto e un trattore: morto l’automobilista

Tronzano (VC) – Ieri mattina verso le nove, sulla strada provinciale 11, si è verificato un grave incidente stradale tra un’automobile e un trattore. L’auto è andata completamente distrutta, accartocciandosi in un groviglio di lamiere. Al suo interno il conducente, un uomo di 45 anni residente nel Novarese, è rimasto stritolato morendo sul colpo. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica del grave incidente. È rimasto ferito nello schianto anche il conducente del trattore che è stato soccorso e poi ricoverato all’ospedale. La strada provinciale 11 è rimasta chiusa a lungo per consentire l’intervento di messa in sicurezza e il recupero dei mezzi.