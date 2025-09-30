Moto contro furgone: motociclista muore sul colpo, autista del furgone ricoverato in codice verde

Alessandria – Ieri pomeriggio verso le cinque e mezza, lungo la statale 10, vicino alla rotonda che porta a Quargnento, un motociclista di 25 anni, Alessandro Possenti di Spinetta, si è schiantato contro un furgoncino all’altezza del centro commerciale Bennet. Sul posto una pattuglia della polizia locale, i vigili del fuoco, un’ambulanza e un’automedica del 118. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono protratte fino a sera. L’autista del mezzo commerciale è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso, mentre per il centauro non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.