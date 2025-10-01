Aggredisce sanitari e carabinieri all’ospedale: arrestato

Torino – Ieri mattina Un giovane di 27 anni, del Gambia, in preda ai fumi dell’alcol, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino dopo avere aggredito il personale sanitario e i militari, oltre ad aver danneggiato il pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano. Ma non è finita perché una volta in pronto soccorso ha preso a calci la batteria di una sedia portantina. All’arrivo dei carabinieri ha aggredito anche loro, finendo in manette per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Dopo le formalità è stato portato al carcere “Lorusso e Cutugno”.