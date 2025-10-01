Basket Eurolega – Prima vittoria per l’Olimpia sulla Stella Rossa

Belgrado (Stella Rossa – Olimpia Milano 82-92) – Inizia con il piede giusto l’Eurolega dell ‘Olimpia Milano, alla Beogradska Arena è vincente la prima sfida dell’Emporio Armani che viola il campo della Stella Rossa per 82-92 con una partita di grande qualità. I milanesi sbancano la capitale serba alternando svariati interpreti come protagonisti, puer senza il play titolare Brown: scatta subito Shields, poi è il turno di Guduric al suo esordio con tre bombe nel terzo periodo che spaccano la gara. l primo canestro dell’Eurolega milanese lo firma proprio Shavon Shields, poi la squadra attacca il ferro con decisione con le schiacciate di Bolmaro e Nebo per l’8-12. Il match viaggia alla pari, poi il primo abbrivio lo prende l’Armani con i canestri di LeDay del 27-34 al 16′, anche se all’intervallo è ancora tutto molto ravvicinato 41-45 nonostante una sgasata di Mannion.Il primo sorpasso dei serbi è quelli siglato in contropiede da Miller-McIntyre al 23′ (53-51), la reazione di Milano è la prima firma da leader di Guduric che segna due triple filate riprendendo quota (61-67 al 29′. E’ la fuga giusta, quella che poi porta l’Olimpia per la prima volta oltre la doppia cifra di vantaggio con un paio di “2+1” di Brook (63-75) che bagna al meglio il suo esordio stagionale. Adesso una sorta di mini-ritiro a Belgrado visto che si cambia solo sponda del Danubio: l’Armani giovedì completerà la sua doppietta a Belgrado affrontando il Partizan, appena uscito battuto a Dubai nello storico esordio in Eurolega della formazione emiratina.

Stella Rossa – Olimpia Milano

Parziali: (20-22/41-45/63-69)

Stella Rossa: Miller- Mcintyre 14, Milijenovic, Davidovac, Carter 16, Kalinic 10, Rivero, Ebuka 14, Stojkovic, Nwora 19, Ojeleye, Radosic, Moneke 9. Coach Sfairopoulos.

Olimpia Milano : Cancar, Mannion 9, Ellis 2, Booker, Bolmaro 9, Brooks 8, Leday 21, Ricci 8, Guduric 10, Shields 13, Nebo 12, Dunston. Coach Messina

Arbitri: Perez. Latisevs, Rac