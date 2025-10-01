Calcio Champions League – Due su due per l’Inter che batte lo Slavia Praga

Milano ( Inter – Slavia Praga 3-0) – Nella seconda giornata della fase a campionato di Champions League, l’Inter batte 3-0 lo Slavia Praga e rimane a punteggio pieno. Ottima prova di squadra dei Nerazzurri che dominano in lungo e in largo, con il muro dei Cechi che crolla alla mezz’ora, quando il portiere Stanek vuole servire Zima ma calcia debolmente, Lautaro intercetta e segna a porta vuota. Quattro minuti e arriva il raddoppio di Dumfries, ben servito da Thuram. Poi al 65′ cala il sipario, con la doppietta del Toro che mette alle spalle dell’estremo difensore su un preciso cross di Bastoni.