Calcio Champions League – La Juve è riacciuffata al 90’dal Villareal

Villareal ( Villareal – Juventus 2-2) – Partita dai due volti e dalla mille emozioni. La Juventus pareggia con il Villareal ottenendo due punti su due partite. L’inizio per la Juve è da incubo: dopo un quarto d’ora Cabal è costretto a lasciare il campo per un infortunio. Subito dopo Mikautadze porta in vantaggio gli spagnoli, che colpiscono anche un palo al 23′. Ci provano Yildiz e Mckennie ma è Perin a salvare la Juve alla fine del primo tempo. Nella ripresa Tudor si presenta in campo con Conceicao al posto di Koopmainers. David si divora il gol su assist del portoghese, poi il gol lo trova Gatti, con una splendida rovesciata. Infine ci pensa Conceicao a ribaltare la situazione. Dopo una lunga serie di cambi il Villareal si spinge in avanti e al 90′ l’ex Renato Veiga trova il gol del pareggio.

Villareal – Juventus

Villareal (4-4-2); Tenas; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Pedraza (76’Cardona); Buchanan (64′ Moleiro), Parejo (64′ Oliwuaseyi), Gueye, Comesana; Pepe, Mikautadze. In panchina: Luiz Junior, Conde, Altimira, Partey. All. Marcelino

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso (80’Rugani), Locatelli, Mckennie, Cabal (16’J.Mario); Koopmainers (46’Conceicao), Yildiz (80′ Adzic); David (86’Vlahovic). In panchina. Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Kostic, Openda. All. Tudor

Gol: pt 18′ Mikautadze; st 49’Gatti, 56’Conceicao, 90’Veiga.

Arbitro: Kovacs