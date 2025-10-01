Calcio Champions League – Vittoria in rimonta per l’Atalanta sul Brugge

Bergamo ( Atalanta – Brugge 2-1) – L’Atalanta rialza la testa in Champions League. Dopo la pesante sconfitta con il Psg, la squadra di Juric batte 2-1 il Brugge e si porta a tre punti in classifica. Al New Balance Stadium grande prestazione in rimonta dei bergamaschi che schierano Lookman dopo oltre quattro mesi di assenza. Dopo oltre mezz’ora di equilibrio, nel primo tempo De Roon sbaglia in impostazione e Tsolis sblocca il risultato con un destro preciso dal limite. Gol a cui l’Atalanta reagisce nella ripresa alzando il ritmo e dando una svolta con i cambi. Lookman e Zappacosta sfiorano il bersaglio grosso, poi Samardzic pareggia su rigore e Pasalic ribalta tutto nel finale.

Atalanta – Brugge

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou (8’st Musah), Djimsiti, Ahanor; Bellanova ( 1’st Zappacosta), De Roon, Ederson (14’st Samardzic), Bernasconi; Pasalic; Krstovic (44’Brescianini), Lookman ( 16’st Sulemana). In panchina. Rossi, Sportiello, Obric, Maldini. All. Juric

Brugge (4-3-3): Jackers; Sabbe ( 44’st Meijer), Ordonez (44’st Romero), Mechele, Seys; Stankovic, Sandra ( 44’st Campbell), Vanaken; Forbs (30’st Vetlesen), Tresoldi (19’st Vermant), Tzolis. In panchina. Van den Heuvel, Reis, Nilsson, Osuji, Siquet, Audoor, Diakhon. All. Hayen

Gol: pt 38’Tzolis; 29’st Samardzic, 42′ Pasalic

Arbitro: Eskas