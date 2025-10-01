Calcio Coppa Italia Eccellenza – Accedono al turno successivo i Grigi battendo 2-0 l’Acqui

Alessandria ( Alessandria – Acqui 2-0) – Passa il turno e accede ai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza, l’Alessandria recupera la sconfitta dell’andata per 1-0 e ribalta il risultato vincendo per 2-0. Decisive le reti di Grandoni e Piana, i Grigi si svegliano nel secondo tempo concedendo un po’ troppo ma rendendosi pericolosi in diverse circostanze. Al 65′ i padroni di casa passano grazie ad un rigore: Grandoni spiazza Rosti e porta in vantaggio i Grigi. Sul finale della partita il raddoppio che vale la qualificazione: sugli sviluppi di un corner, complice una deviazione, la palla arriva sui piedi di Piana che segna il 2-0 a porta vuota sfruttando l’errore in uscita del portiere.

Alessandria- Acqui

Alessandria: 1 Menino, 2 Merlo (67′ Tos) , 3 Boveri (79’Costanzo), 4 Cirio, 5 Cesaretti, 6 Morganti ( 87’Straneo), 7 Laureana (51’st Cargiolli), 8 Nicco, 9 Ventre, 10 Grandoni, 11 Piana. In panchina. 12 Sisella, 17 Mirone, 18 Diop, 19 Bordini, 20 Robbia. All. Merlo

Acqui: 1 Rosti, 2 Abdlahna, 3 Martino, 4 Beretta, 5 Verdese, 6 Contrafatto, 7 Serhiienko, 8 Anguiletti ( 75’El Hlimi), 9 Gillardo (69’Hysa) 10 Cardario, 11 Baldizzone (1’st G.Biglia). In panchina. 12 Bello, 13 Badano, 14 Massa, 20 Martino. All. Malvicino

Gol: 65’Grandoni, 90′ Piana.

Arbitro: Mollea di Torino