Calcio Serie B – Pareggio interno per la Virtus contro il Bari

Chiavari ( Virtus Entella – Bari 2-2) – Finisce 2-2 alla Stadio di Chiavari tra la Virtus Entella e il Bari. Un punto che non accontenta nessuno ma che rispecchia l’andamento della partita. Al 35’la sbloccano in pugliesi: triangolazione di Verreth con Pagano che premia il centrocampista, il suo sinistro da fuori fulmina Colombi. In avvio di ripresa il pari della Virtus Entella: il gol nasce da una grave incertezza di Gytkjaer che si fa soffiare il pallone, Fumagalli lascia partire un destro a giro che va a morire alla destra di Cerofolini nel sette. Al 55′ passano in vantaggio i padroni di casa:il centrale si produce in una rovesciata che non lascia scampo al portiere. Nel giro di sette minuti la Virtus ribalta la partita mettendo a segno due eurogol. A 3’dal termine ecco il pareggio: Gutkjaer la riprende in mischia toccando per ultimo su un rimpallo.
Virtus Entella – Bari
Virtus Entella (3-4-2-1): 1 Colombi; 23 Parodi, 6 Tiritiello, 15 A. Marconi (80’Moretti); 94 Mezzoni, 50 Benali (80’Nichetti), 27 Dalla Vecchia (90’Karic), 26 Di Mario; 24 Franzoni, 19 Debendetti ( 90’Ankeye); 20 Fumagalli ( 70’Bariti). In panchina. 22 Del Frate, 5 Lipani, 71 Carbone, 57 Del Lungo, 77 Boccadamo, 81 Bottaro. All. Chiappella
Bari (3-5-2): 31 Cerofolini; 3 Burgio, 43 Nikolaou, 25 Pucino; 93 Dorval (72’Cerri), 8 Pagano, 29 Verreth, 27 Braunoder (65’Darboe), 24 Dickmann ( 65’Castrovilli); 11 Moncini (46’Gytkjaer), 21 Partipilo ( 46’Rao). In panchina. 1 Pissardo, 10 Bellomo, 13 Meroni, 15 Kassama, 16 Antonucci, 18 Maggiore, 20 Pereiro. All. Caserta
Gol: pt 35’Verreth; st 48’Fumagalli, 55’Tiritiello, 87’Gytkjaer
Arbitro: Tremolada di Monza