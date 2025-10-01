Calcio Serie B – Un punto per lo Spezia contro la Reggiana

Reggio Emilia ( Reggiana – Spezia 1-1) – Torna a muovere la classifica lo Spezia dopo le ultime due sconfitte. Partita combattuta che non ha regalato grosse emozioni ma che è rimasta in bilico fino al fischio finale. Il vantaggio è dello Spezia al 26′: prima gara da titolare per Lapadula e primo gol stagionale. Cross di Kouda dalla sinistra a Lapadula fa un gol dei suoi: grande aggancio e girata precisa sul secondo palo. Non impeccabile la difesa granata con Papetti cha ha concesso troppo spazio all’ex Milan, e con Bozzolan e Motta che potevano fare di più per evitare la rete. Il portiere reggiano è stato ingannato anche dal movimento di Soleri. A metà secondo tempo il pareggio: cross di Marras sul secondo palo, grande lavoro di Novakovich che protegge il pallone e serve lo svizzero che di prima con il sinistro mette alle spalle di Sarr.

Reggiana – Spezia

Reggiana (3-5-2): 1 Motta; 17 Libutti, 2 Papetti, 43 Bonetti; 23 Rover (46’Girma), 7 Marras ( 90’Lambourde), Reinhart ( 83′ Mendicino), 8 Charlys ( 83′ Tavsan), 3 Bozzolan ( 72′ Tripaldelli); 90 Portanova, 9 Novakovich. In panchina: 21 Saro, 96 Magnani, 19 Basili, 26 Bertagnoli, 6 Vallarelli, 72 Maisterra, 91 Conte’. All. Dionigi

Spezia (3-5-2): 1 Sarr; 37 Mateju, 55 Hristov, 2 Wisniewski; 31 Aurelio ( 90’Beruatto), 80 Kouda (67’Cassata), 5 Esposito, 8 Nagy (90’Comotto), 23 Candela; 10 Lapadula (53’Cistana), 27 Soleri ( 68′ Di Serio). In panchina. 12 Mascardi, 16 Loria, 15 Jack, 26 Onofri, 77 Lorenzelli, 9 Artistico, 99 Vlahovic. All. D’Angelo

Gol: pt 26′ Lapadula; st 61′ Girma

Arbitro: Zanetti di Rimini