Fungaioli feriti ricoverati con l’elisoccorso

Rassa (VC) – Ai molti episodi in cui è stato necessario prestare aiuto ai cercatori si aggiunge quello di lunedì pomeriggio quando i tecnici del Soccorso alpino, con la collaborazione del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, hanno recuperato due cercatori in difficoltà nel territorio di Rassa. L’allarme è stato lanciato da uno dei due intorno alle 16, dopo che il compagno era precipitato in una gola molto profonda in una zona di bosco fitto. Fortunatamente il fungaiolo infortunato non presentava condizioni sanitarie particolarmente critiche mentre la posizione dei due non è stata difficile da tracciare e trovare. Il personale del Soccorso alpino si è dovuto calare con manovre di corda per prestare le prime cure ai due. Una volta sul posto inoltre i tecnici hanno valutato che era possibile il recupero del ferito con l’elicottero. Così è stato attivato l’elisoccorso che, intorno alle 19 ha imbarcato i due uomini con il verricello, ricoverati in codice verde, con lievi ferite e contusioni provocate dalla caduta ma senza conseguenze importanti.