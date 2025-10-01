Rapina al supermercato, ferita una cassiera

1 Ottobre 2025 REDAZIONE Nera 34

Rapina al supermercato, ferita una cassiera

Novi Ligure (AL) –Nel corso di una rapina al supermercato Eurospin di Via Mazzini, avvenuta ieri pomeriggio verso le sei e mezza, il rapinatore, impugnando un coltello, ha minacciato il personale oltre ad aver arraffato i soldi dalla cassa e ferendo una cassiera. Sul posto i Carabinieri che hanno raccolto gli elementi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Del malvivente nessuna traccia. La donna è stata subito soccorsa dal personale del 118 che ha prestato le cure necessarie alla dipendente del supermercato, senza necessità di ricovero.

 

Print Friendly, PDF & EmailSTAMPA, salva in PDF o condividi l'articolo via E-MAIL ...

Articoli correlati