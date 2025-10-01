Rapina al supermercato, ferita una cassiera

Novi Ligure (AL) –Nel corso di una rapina al supermercato Eurospin di Via Mazzini, avvenuta ieri pomeriggio verso le sei e mezza, il rapinatore, impugnando un coltello, ha minacciato il personale oltre ad aver arraffato i soldi dalla cassa e ferendo una cassiera. Sul posto i Carabinieri che hanno raccolto gli elementi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. Del malvivente nessuna traccia. La donna è stata subito soccorsa dal personale del 118 che ha prestato le cure necessarie alla dipendente del supermercato, senza necessità di ricovero.