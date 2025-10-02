Basket Eurolega – Nonostante il recupero finale l’Olimpia cade a Belgrado

Belgrado ( Partizan – Olimpia Milano 80-78) – L’Olimpia Milano crolla, poi si rialza e sfiora la vittoria: il tiro di Guduric per la vittoria non va, vince il Partizan Belgrado. La squadra milanese fa tremendamente fatica contro la fisicità del Partizan Belgrado, in attacco si schianta contro i corpi del club serbo e non riesce a muovere il pallone a sufficienza per battere la difesa avversaria. Ottima la reazione arrivata negli ultimi 12-15 minuti dopo essere sprofondati sotto di 20 punti a Belgrado, l’Olimpia non riesce però a portare a termine la rimonta anche per dei piccoli – ma decisivi – dettagli. Pagati gli errori commessi nel primo tempo ed una prima parte di terzo periodo di gioco che hanno mostrato delle difficoltà.

Partizan – Olimpia Milano

Parziali: (21-19/24-14/24-29/ 11-16)

Partizan: Jones 15, Milton 9, Washington 6, Osetkowski, Bosnjakovic, Marinkovic 5, Pokusevski, Brown 20, Bonga 10, Lakic, Parker 10, Jones 2. Coach Obradovic

Olimpia: Cancar, Mannion 2, Ellis 2, Booker 4, Bolmaro 8, Brooks 12, Leday 7, Ricci, Guduric, Shields 21, Nebo 10, Dunston. Coach Messina

Arbitri: Difallah, Kostantinovs