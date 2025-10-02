Calcio Serie B – Pari tra Empoli e Monza. Finisce 1-1

Empoli ( Empoli- Monza 1-1) – Termina con un 1-1 la sfida al Castellani, un punto che serve a poco alle due squadre. Carboni porta in momentaneo vantaggio il Monza prima del pareggio d Guarino, causato da una frittata tra Birindelli e Thiam. Al 50’vantaggio Monza: Carboni, alla prima da titolare, colpisce perfettamente sul primo palo il cross pennellato da Keita. Colpo di testa tagliato e 0-1. A 10’dal termine pareggia l’Empoli: i toscani sfruttano un erroraccio difensivo e trafiggono gli avversari. Guarino colpisce sul primo palo di testa e riequilibra il match.

Empoli – Monza

Empoli (3-5-2): 21 Fulignati; 5 Obaretin, 34 Guarino, 20 Lovato; 27 Moruzzi (66’Illie), 15 Ceesay, 18 Ghion, 8 Belardinelli (66’ Popov), 7 Elia ( 81’Carboni); 11 Shpendi ( 77’Pellegri), 70 Saporiti ( 66’Yepes) . In panchina. 1 Perisan, 2 Curto, 24 Ebuhei, 28 Indragoli, 29 Tosto, 33 Haas, 99 Bianchi. All. Pagliuca

Monza (3-4-2-1): 20 Thiam; 44 Carboni, 2 Brorsson, 15 Delli Carri; 28 Ciurria (28’Azzi), 21 Colombo ( 46’Obiang), 18 Zeroli, 19 Birindelli; 10 Caprari ( 28’ Balde), 23 Galazzi ( 70’Colpani); 25 Alvarez. in panchina: 1 Pizzignacco, 4 Izzo, 9 Maric, 13 Ravanelli, 24 Bakoune, 27 Calolupo, 37 Petagna. All. Bianco

Gol: 50’Carboni, 80’Guarino

Arbitro: Mucera di Palermo