Calcio Serie B – Secondo punto su sei giocate per la Sampdoria

Genova ( Sampdoria – Catanzaro 0-0) – Finisce tra i fischi del Marassi la sfida tra Sampdoria e Catanzaro che non vanno oltre lo 0-0. Partita non brillante con poche occasioni da rete e tanto agonismo in mezzo al campo. La Sampdoria muove la classifica e trova un punto che non cambia più di tanto la graduatoria ma dà morale al gruppo. Il Catanzaro, soprattutto nel secondo tempo, si rende pericoloso senza però trovare mai il tiro verso lo specchio della porta .La squadra di Donati affronta un momento complicato, due punti su sei partite, non avendo ancora ottenuto la prima vittoria stagionale. Prossima sfida dei Blucerchiati in casa contro il Pescara.

Sampdoria – Catanzaro

Sampdoria (3-4-2-1): 22 Ghidotti; 5 Riccio, 17 Hadzikadunic, 3- Vukikic; 23 Depaoli, 14 Bellemo (90’Conti), 28’Abildgaard, 18 Venuti ( 82’Ioannou); 20 Pafundi (82’Barak), 80 Benedetti ( 63’ Henderson); 7 Cuni. In panchina. 3 Coubis, 98 Coucke, 4 Ferri, 8 Ricci, 30 Ravaglia, 21 Giordano, 70 Narro. All. Donati

Catanzaro (3-4-2-1): 22 Pigliacelli; 18 Bettella, 4 Antonini, 26 Verrengia (74’ Di Chiara); 28 Oudin (61’ Pandolfi), 27 Favasuli (86’Di Francesco), 20 Pontisso ( 62’ Rispoli), 84 Cassandro; 80 Cisse, 9 Iemmello; 10 Petriccione. In panchina – Marietta, 98 Buglio, 5 Bashi, 77 D’Alessandro, 23 Brighenti, 45 Buso, 18 Nuamah. All. Aquilani

Arbitro: Dionisi