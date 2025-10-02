Donna impazzisce in un bar, portata in caserma

Pianezza (To) – Attimo di paura a Pianezza, quando una donna cubana di 38 anni, visibilmente ubriaca, ha aggredito una barista in via Piave. Secondo le prime indagini, la donna si sarebbe presentata nel locale già in stato di ebbrezza, chiedendo alcolici. Il personale del bar si sarebbe rifiutato di serviglieli. L’episodio è degenerato in orario di chiusura m, quando la donna ha aggredito la barista con calci e pugni. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri. Nonostante l’intervento la donna ha continuato ad inveire contro i militari e ha colpito con calci un ‘ auto di servizio, provocando danni al veicolo. Solo dopo un intervento coordinato e’ stata immobilizzata e trasferita in caserma. La donna dovrà rispondere di rapina impropria, percosse e danneggiamento. Le autorità hanno confermato che la 38enne è rimasta in custodia ed è sottoposta agli atti di rito.