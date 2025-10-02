Lite tra automobilisti, ci scappa il ferito

Nichelino (To) – Una banale lite per questioni di viabilità si è trasformata in una violenta aggressione a colpi di coltello. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la discussione tra due automobilisti italiani, originata da un presunto mancato rispetto di un semaforo rosso, è rapidamente degenerata. Nel corso del confronto, un 61enne residente in città avrebbe estratto un coltello a serramanico colpendo il rivale con due fendenti all’addome.

La vittima, ferita gravemente, è riuscita a rifugiarsi all’interno di una farmacia vicina, dove ha ricevuto le prime cure in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita ma resta ricoverato in prognosi riservata.

Grazie a una tempestiva attività investigativa, i Carabinieri della Tenenza di Nichelino hanno individuato e fermato il presunto aggressore. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto d’armi od oggetti atti a offendere. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale.