Ruba un auto e tenta la fuga, preso dai Carabinieri

Torino – Attimi di paura per una coppia in corso Toscana che è rimasta vittima di una rapina. La donna, dopo aver l’archeggiato l’auto con a bordo il compagno, ha assistito impotente al furto del veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 31 anni, si sarebbe introdotto nel veicolo e si sarebbe allontanato a grande velocità. Durante la fuga, avrebbe intimato al passeggero di consegnarli il portafoglio. L’allarme lanciato dalla donna ha permesso un rapido intervento dei Carabinieri che hanno intercettato il sospetto presso Parco Sempione. L’uomo è stato bloccato e sottoposto a fermo.