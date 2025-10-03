Trasportava droga nello stomaco, fermata e arrestata

Bergamo – Aveva ingerito ben 120 ovuli contenenti eroina e si era imbarcata su un volo giunto a Orio al Serio da Bruxelles per poi ripartire per Alghero. La donna, 46 anni, di origine romena, è stata intercettata dai Militari della Guardia Finanza dello scalo bergamasco. Bloccata dai Finanzieri, la donna ha fornito generiche e contraddittorie giustificazioni del viaggio. Inoltre non aveva bagaglio da stiva e pareva agitata. Dopo l’espulsione degli involucri, la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e la passeggera è stata tratta in arresto.