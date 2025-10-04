Calcio Serie A – L’Inter travolge 4-1 la Cremonese

Milano (Inter – Cremonese 4-1) – Un ‘Inter affamata travolge 4-1 la Cremonese e conquista la terza vittoria di fila. Bonny sfrutta la sua occasione, dominando la partita con un goal e tre assist.Il primo tempo è autentico monologo nerazzurro. Il vantaggio arriva dopo appena 7 minuti grazie a un’imbucata di Barella per Bonny, che mette sui piedi di Lautaro un pallone troppo facile da sbattere in rete per uno come il Toro.E’ solo questione di tempo prima che il secondo goal dell’Inter si concretizzi e prima dell’intervallo l’incornata di Bonny, su assist di Dimarco, è la logica conseguenza del totale dominio interista.Nella ripresa l’uragano Bonny prende vigore e spazza via definitivamente la Cremonese. In due minuti doppio assist, il secondo, specialmente, bellissimo, prima per Dimarco – gran goal da fuori area convalidato dall’arbitro Feliciani nonostante la posizione di fuorigioco di Lautaro che appariva influente – e poi per Barella, a calare un poker più che giusto per quello visto in campo.

Gol: 7′ Lautaro, 39′ Bonny, 55′ Dimarco, 57′ Barella, 87′ Bonazzoli

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji , De Vrij , Bastoni (61′ Carlos Augusto); Dumfries (53′ Luis Henrique), Frattesi , Barella , Mkhitaryan (75′ Diouf ), Dimarco ; Bonny (61′ Pio Esposito) , Lautaro (75′ Sucic). All. Chivu.

Cremonese (3-4-2-1): Silvestri ; Ceccherini (59′ Faye), Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini (75′ Barbieri), Grassi Bondo , Pezzella Vazquez (59′ Vardy, Johnsen (46′ Vandeputte); Sanabria (59′ Bonazzoli). All. Nicola.

Arbitro: Feliciani

Ammoniti: Sucic, Pezzella

Espulsi: nessuno