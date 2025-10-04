Calcio Serie A – Sorpasso e controsorpasso tra Lazio e Torino, finisce 3-3

Roma ( Lazio – Torino 3-3) – Succede tutto nel finale, il Torino dopo aver assaporato la vittoria e’ raggiunto dalla Lazio su calcio di rigore al 90′. Dopo due sconfitte consecutive i granata tornano a muovere la classifica. Il Toro passa al 16: Simeone, al suo secondo gol dopo quello contro la Roma, sfrutta una respinta corta di Provedel e segna. Al 24’la Lazio pareggia: Pedro imbuca per Cancellieri che sterza e con una gran botta batte Israel. Al 40′ la Lazio ribalta il punteggio ancora con Cancellieri: con il controllo si porta avanti il pallone, prende le distanze da Lazaro, sterza con il tacco e fa 2-1. Al 73′ di nuovo partita: Nkounkou passa in mezzo a due difensori e mette al centro dove di prima intenzione Adams mette sotto la traversa. Al 90’la ribalta il Torino: tocca ma non basta Provedel: torre di Masina per Coco che sigla di testa il 2-3. Sul rovesciamento di fronte il pari finale su rigore : Cataldi è glaciale dal dischetto e segna il 3-3

Lazio – Torino

Lazio (4-4-2): 94 Provedel; 23 Hysai, 34 Gila, 13 Romagnoli, 17 Tavares (90’Lazzari) ; 22 Cancellieri, 32 Cataldi, 26 Basic (67′ Belahyane)9 Pedro (66’Isaksen) ; 19 Dia (81’Noslin), 11 Castellanos. In panchina: 55 Furlanetto, 35 Mandas, 71 Farcomeni, 4 Patric, 25 Provstgaard, 66 Pinelli. All.Sarri

Torino (4-3-2-1): 31 Israel; 20 Lazaro (63′ Nkounkou) , 23 Coco, 13 Maripan, 16 Pedersen (68’Dembele) ; 61 Tameze ( 70’Masina), 21 Asllani, 22 Casadei; 10 Vlasic (71’Adams), 26 Ngonge; 18 Simeone (80’Gineitis) . In panchina: 71 Popa, 1 Paleari, 7 Aboukhlal, 34 Biraghi, 8 Ilic, Ilkhan, 92 Nije, 91 Zapata. All. Baroni

Gol: pt 16’Simeone, 23′ Cancellieri, 39’Cancellieri ,73’Adams, 90’Coco, 90′ Cataldi

Arbitro: Piccinini