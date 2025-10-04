Calcio Serie A – Un pari giusto tra Atalanta e Como

Bergamo ( Atalanta – Como 1-1) – Secondo pareggio consecutivo per il Como così come per l’Atalanta. Succede tutto nel primo tempo, con le reti di Samardzic e Perrone. Ripresa con più battaglia che spettacolo e con le due squadre che non riescono a superarsi. Il vantaggio della Dea al 5′: Hien ruba palla a Douvikas e dà il via all’azione, con Samardzic che entra in area ed è affrontato da tre giocatori comaschi. Un rimpallo fa arrivare la sfera ad Ederson, sponda per l’ex Udinese che deposita alle spalle di Butez. Il pareggio del Como al 18′: Perrone ruba palla a Pasalic in zona offensiva sulla destra e tenta un cross con l’esterno per Douvikas: la palla prende una traiettoria inattesa, va sul palo e rimbalza dentro la porta. Carnesecchi prova il salvataggio ma invano.

Atalanta – Como

Atalanta (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti, 4 Hien, 69 Ahanor; 77 Zappacosta, 8 Pasalic, 13 Ederson (75’Musah) , 47 Bernasconi; 10 Samardzic (62”Brescianini) 7 Sulemana (76’Maldini); 11 Lookman (64’Krstovic) In panchina. 31 Rossi, 40 Obric, 57 Spoetiello. All. Juric

Como (4-2-3-1): 1 Butez; 31 Vojvoda (58’Valle), 14 Ramon, 34 Diego Carlos, 28 Smolcic ( 86’Posch); 33 Da Cunha (90’Kempf), 23 Perrone; 20 Baturina (69’Caqueret), 10 Paz, 42 Addai; 11 Douvikas (46’Morata). In panchina. 5 Goldaniga, 18 Moreno, 19 Kuhn, 22 Vigorito, 44 Cavlina, 95 Bonsignori, 99 Cerri. All. Fabregas

Gol: pt 5′ Samardzic; st 18′ Perrone

Arbitro: Zufferli di Udine