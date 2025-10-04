Calcio Serie B – Altra sconfitta per lo Spezia, questa volta contro il Palermo

La Spezia ( Spezia – Palermo 1-2) – Terza sconfitta su quattro partite per lo Spezia che cade in casa contro il Palermo. Al 41′ passano I Rosanero: Pohjanpalo trova il gol alla prima vera chance avuta: Palumbo crossa dalla fascia, il pallone viene sfiorato da Le Douaron e il centravanti finlandese si getta sulla palla depositandola in rete nell’area piccola. Al 58’raddoppio di Pierozzi: sceglie bene il tempo di stacco, salta più in alto di tutti e con un colpo di testa batte Sarr sul palo lontano dove non può arrivarci. Sul finire della seconda frazione lo Spezia riapre la partita ma è troppo tardi: sfortunato Giovane, il pallone carambola su di lui dopo la seconda parata di Joronen e supera la linea di porta.

Spezia – Palermo

Spezia ( 3-5-2): 1 Sarr; 2 Wisniewski, 15 Cistana, 37 Mateju (82′ Vlahovic); 32 Vignali (60’Candela) , 29 Cassata (65′ Comotto) , 5 Esposito, 80 Kouda, 31 Aurelio (65′ Beruatto) ; 10 Lapadula, 27 Soleri (60’Artistico) . In panchina. 12 Mascardi, 16 Loria, 15 Jack, 8 Nagy, 20 Di Serio, 36 Candelari, 77 Lorenzelli. All. D’Angelo

Palermo (3-4-2-1): 66 Joronen; 72 Veroli, 13 Bani (23′ Diakite), 29 Peda; 3 Augello (65′ Berezynski) , 28 Blin, 6 Gomes (82’Giovane) 27 Pierozzi; 21 Le Douaron, 5 Palumbo (65’Segre); 20 Pohjanpalo. In panchina: 30 Avella, 77 Pizzuto, 9 Brunori, 14 Vasic, 31 Corona. All. Inzaghi

Gol: 41′ Pohjanpalo; st 58′ Pierozzi, 89’Giovane aut.

Arbitro: Mercenaro