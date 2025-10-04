Calcio Serie B – Vittoria in rimonta del Monza sul Catanzaro

Monza (Monza – Catanzaro 2-1) – Torna alla vittoria dopo due giornate di digiuno il Monza e lo fa vincendo in rimonta per 2-1 contro il Catanzaro. Passano però gli ospiti subito al 5′: palla persa da Obiang, serie di rimpalli e palla che arriva a Iemmello, il capitano vede l’inserimento di Cisse e lo serve con un passaggio eccezionale, Cisse di destro batte Thiam. Al 38′ il gol del pareggio: Colpani serve Birindelli, cross dell’esterno in mezzo, dove Alvarez anticipa Bettella e batte il portiere, pareggio inaspettato dei padroni di casa. A metà ripresa il gol del trionfo: sugli sviluppi di un corner il pallone arriva in area a Izzo, sfera rimessa in mezzo per l’inserimento di Birindelli che fa 2-1 Prossima partita per i lombardi a Frosinone Sabato prossimo.

Monza – Catanzaro

Monza (3-4-1-2): 20 Thiam; 4 Izzo, 15 Delli Carri (89’Birindelli) , 44 Carboni (90’Brorsson) ; 19 Birindelli, 18 Zeroli, 14 Obiang, 7 Azzi; 28 Colpani (75’Galazzi); 17 Baldè (76’Colombo), 25 Alvarez (77’Maric). In panchina. 1 Pizzignacco, 3 Lucchesi, 24 Bakoune, 33 Domanico, 20 Forson, 16 Sardo, 27 Capolupo, 37 Petagna, 10 Caprari. All. Pensalfini

Catanzaro (3-4-2-1): 22 Pigliacelli; 26 Verrengia, 4 Antonini, 18 Bettella (63′ Di Chiara); 27 Favasuli (85′ Pittarello) 21 Pompetti, 10 Petriccione, 84 Cassandro (62′ D’Alessandro); 28 Oudin (74′ Di Francesco), 80 Cissè; 9 Iemmello (74′ Pandolfi). In panchina. 1 Marietta, 5 Bashi, 23 Brighenti, 62 Frosinini, 30 Alesi, 32 Rispoli, 98 Buglio, 19 Nuamah, 45 Buso, 61 Seha. All. Aquilani

Gol: pt 5′ Cisse’, 38’Alvarez; st 66′ Birindelli

Arbitro; Perri