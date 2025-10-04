Calcio Serie C – Caduta libera del Bra che ne prende quattro ad Ascoli

Ascoli ( Ascoli – Bra 4-1) – Punteggio giusto per quanto si è visto in campo. Ascoli che conferma il suo ottimo momento di forma, costruendo tante palle gol con la qualità del gioco. Bra che ha fatto molta fatica a uscire dalla propria metà campo. Anche se non sono mancate le occasioni per gli ospiti. L’Ascoli passa al 33′: ennesima sgroppata di Rizzo Pinna che, scambia con Gori per l’uno due, prima di esplodere il destro dal limite dell’area. Al 45′ il raddoppio: zampata dell’attaccante Bianconero su traversone di Silipo, controllo veloce e tiro sul primo palo. Nel secondo tempo al 53′ e al 59′ il terzo e quarto gol: prima sugli sviluppi di un corner salta di testa D’Uffizi che firma il tris poi al 59′ il poker su rigore per fallo su Rizzo Pinna: Gori trasforma. Nel finale il gol della bandiera di Chiabotto.