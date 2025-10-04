Calcio Serie C – Un rigore per parte e pari tra Atalanta U23 e Foggia

Bergamo (Atalanta U23 – Foggia 1-1) – Un rigore a testa, tra l’altro calciato nella stessa maniera da Cortinovis e Ilicic, fissa il punteggio sull’1-1: un punto a testa che interrompe la serie negativa di quattro ko consecutivi dell’Atalanta U23 e permette al Foggia di conquistare un buon punto in trasferta. Al 40’passano i ragazzi di Bocchetti: rigore trasformato da Cortinovis, apre il piattone di destro spiazzando Borbei che si era tuffato sull’altro lato e trova il suo terzo gol in campionato. Al 56’altro rigore questa volta per il Foggia: rigore identico a quello di Cortinovis e stesso esito per Ilic che rimette in partita la sfida, stabilendo il risultato sull’1-1 finale.

Atalanta U23 – Foggia

Atalanta U23 (3-4-2-1): 95 Vismara; 18 Guerini, 6 Comi, 37 Navarro; 66 Bergonzi (62′ Mencaraglia), 47 Levak, 7 Manzoni (88’Stefanoni) , 3 Simonetto; 99 Vavassori, 10 Cortinovis; 94 Camara (53’Misitano) . In panchina. 17 Torriani, 22 Sassi, 2 Plaia, 14 Cisse, 23 Tornaghi, 40 Colombo, 68 Fiogbe, 74 Papadopoulos. 82′ Lonardo. All. Bocchetti

Foggia (3-5-2): 27 Borbei; 77 Olivieri, 6 Minelli, 20 Buttaro; 14 Panico, 18 Oliva, 47 Pazienza, 24 Valietti (78’Garofalo), 92 Winkelmann; 17 Sylla, 10 Ilicic (68’Pellegrino). In panchina. 1 Perucchini, 22 Magro, 9 Bevilacqua, 25 Staver, 26 Agnelli, 40 Castaldi. All. Delio Rossi

Gol: pt 40′ Cortinovis; st 56’Ilicic

Arbitro: D’Eusanio