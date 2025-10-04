Calcio Serie D – Pareggio esterno per la Valenzana sul campo del Celle Varazze

Celle Ligure (Sv) ( Celle Varazze – Valenzana 1-1) -Pareggio esterno per la Valenzana Mado che oggi pomeriggio ha impattato per 1-1 sul campo del Celle Varazze in uno dei due anticipi del girone A di Serie D. Un punto prezioso per la squadra di Pellegrini che sale così a quota 6 in classifica. Il primo squillo è del Celle Varazze con il tiro di Balan centrale. Al 39’Capra lancia in profondità Salvadori, il cui tiro però trova l’opposizione di Ciletta. Nella ripresa dopo 3’si sblocca la partita; Firman dalla destra mette in mezzo per Capra che di testa da due passi insacca. All’11 st la Valenzana pareggia: angolo battuto da Doria e colpo di testa sul primo palo di Montini.

Celle Varazze: 1 Mitu, 3 De Benedetti, 4 Stanga, 5 Busicchia, 7 Capra, 8 Balan, 10 Donaggio (75’Insolito), 13 Salvadori (46’Firman),14 Szerdi (75’Akkari) 15 Scarfo’, 21 Bortoletti. In panchina: 12 Di Sarno, 2 Marchetti, 11 Righetti, 16 Gnecchi, 18 Padovan, 20 Giolfo. All. Pellegrini

Valenzana Mado: 1 Sattanino, 5 Saldi, 16 Dioh (65’Manasiev), 7 Greco, 8 Maione (75’Ciliberto) , 10 Doria, 11 Montini, 19 Ciletta, 20 Massaro (51’Ragni) , 23 Venneri, 24 Bosco. In panchina: 12 Canegallo, 3 Ceccarini, 4 Chelli, 18 Amato, 25 Toniato, 28 West. All. Pisano

Gol: st 48’Capra, 56’Montini

Arbitro: Macrina di Reggio Calabria.