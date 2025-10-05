Basket Serie A2 – Sconfitta per l’Urania Milano a Scafati

Scafati ( Givova Scafati – Urania Milano 100 -87) – Non riesce a Milano il secondo colpo esterno consecutivo in terra campana. Dopo il successo in quel di Avellino, la Wegreenit infatti si ferma a Scafati cedendo ai padroni di casa per 100-87 al termine di un match condotto a strappi da parte della banda di coach Cardani. Chiuso in vantaggio il primo quarto, la compagine meneghina ha incassato il veemente strappo gialloblù nel secondo periodo, un break questo che Gentile e compagni sono stati in grado di smussare solo parzialmente tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto di gioco. Negli ultimi dieci minuti, con Mascolo, Caroti e Allen tornati a fare la voce grossa, Milano ha dovuto definitivamente alzare bandiera bianca rinviando così l’appuntamento col possibile secondo successo stagionale alla gara casalinga di mercoledì prossimo contro un’altra corazzata del torneo: la Fortitudo Bologna.

Givova Scafati – Urania Milano

Parziali: (22-17/ 29-16/26-30/ 23-23)

Givova Scafati: Walker 7, Chiera, Iannuzzi 6, Mollura 3, Allen 14, Mascolo 24, Bortolin 8, Pullazzi 10, Caroti 22, Fresno 6. Coach Crotti

Urano Milano: Gentile 31, Gamble 4, Sabatini 6, Amato 6, Lupusor 15, D’Almeida 5, Abega, Taylor 2, Cavallero 16, Rashed 2. Coach Cardani

Arbitri: Pellicani e Terranova