Cacciatore scambiato per animale e ucciso da un colpo di proiettile

Locana (To) – Pensionato morto durante una battuta di caccia nei boschi Locana. Il 118 e’ intervenuto intorno alle ore 9, nel paesino di Valle Orco, per un cacciatore deceduto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile. La vittima aveva 82 anni, dopo l’intervento del 118, i Carabinieri hanno constatato che la morte è avvenuta a seguito del colpo del proiettile. Da una prima ricostruzione sembra che la vittima non avesse i previsti dispositivi di riconoscimento e che sia stato quindi scambiato per un animale. Dovrebbe trattarsi a tutti gli effetti di un omicidio colposo: l’indagine è affidata alla Procura di Ivrea.