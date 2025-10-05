Calcio Eccellenza – L’Ovadese non trova la prima vittoria stagionale: 0-0 con l’Albese

Ovada ( Ovadese – Albese 0-0) – Ancora nessuna vittoria per l’Ovadese che guadagna un punto pareggiando per 1-1 con l’Albese. L’Ovadese che ha ottenuto due punti in cinque partite non trova la via della rete nonostante il buon gioco mostrato. Nel contempo è però arrivata la conferma di come le difficoltà osservate nelle prime giornate non siano solo il frutto del livello delle avversarie ma anche un qualcosa che è connaturato all’organico a disposizione.La gara si gioca a centrocampo con la squadra di casa a tenere il pallino. L’Albese prova a pungere di rimessa. La pressione dell’Ovadese si fa più costante in chiusura di tempo. Un colpo di testa di Romei, servito da corner, sorvola di poco la traversa dopo una deviazione di un difensore a contrasto con lo stesso centravanti.Nel finale è Gaione a salvare la situazione uscendo sui piedi di Monsanto in fuga verso la porta dopo uno svarione della retroguardia dei padroni di casa.

Ovada – Albese

Ovadese: 1 Gaione, 2 Visentin, 3 Bonicco, 4 Mendolia, 5 Bianchi, 6 Bosic, 7 Agostini (40’st Fissore), 8 Genocchio, 9 Romei (32”st Campazzo) , 10 Sciutto, 11 Amendola (15’st Casone). In panchina. Tamburelli, Allemani, Giangrasso, Forno, Maiolo. All. Carosio

Albese: 1 Russo, 2 Vidotto, 3 Muratore, 4 Bellocchio, 5 Grimaldi (44’st Bosio) 6 Altieri, 7 Burnescu, 8 Vespa (32’st Galvagno), 9 Gomez (25’Fantone), 10 Ennasry, 11 Redi. In panchina: 12 Tonuzzi, 13 Asteggiano, 17 Di Stefano, 18 Liga, 20 Amansour. All. Rosso

Arbitro: Quaglieri di Asti