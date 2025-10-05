Calcio Eccellenza – Sempre più a punteggio pieno l’Alessandria che batte il Monregale

Mondovì ( Monregale Calcio – Alessandria 0-2) – Quinta vittoria consecutiva per l’Alessandria che è sola al comando della classifica avendo sconfitto per 0-2 il Monregale. Le reti tutte nella prima frazione: al 27′ Boveri mette in mezzo un pallone che nessuno tocca, una leggera deviazione di un difensore la spinge in porta. Al 44′ il radoppio: Picone salta un uomo e davanti al portiere con un preciso tiro nell’angolino batte Bergesio. Il Monregale non trova mai una vera e propria reazione, qualche tiro da fuori e qualche palla inattiva ma nulla di più. Prossimo impegno per i Grigi Domenica prossima in casa contro il San Domenico Savio.

Monregale Calcio – Alessandria 0-2

Monregale: 1 Bergesio, 3 Mellano, 6 Mulassano, 7 Porcaro (32′ Dhahri), 9 Comino, 10 Meti, 11 Di Salvatore, 17 Ornato (55′ Ratto) , 18 Canova, 21 Bongiovanni, 27 Giraudo (46’st Alfieri). In panchina. 12 Aimar, 2 Vinai, 5 Delsanto, 19 Nzuzi, 22 Di Salvatore, 25 Di Pasquale. All. Magnani.

Alessandria: 1 Menino, 2 Cesaretti, 3 Boveri (45’Bordini), 4 Tos, 5 Cirio, 6 Pellegrini (22’st Ventre) , 7 Picone,8 Nicco, 9 Diop (25’st Piana) , 10 Morganti (9’st Cociobanou), 11 Cargiolli (38’st Merlo). In panchina. 12 Sisella, 13 Straneo, 15 Grandoni. All. Merlo.

Gol: pt 27′ Boveri, 44’Picone.

Arbitro: Malatesta di Collegno.