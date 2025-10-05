Calcio Serie A – Terza sconfitta consecutiva per il Genoa

Napoli (Napoli – Genoa 2-1) – Dopo la sconfitta con il Milan, il Napoli volta subito pagina e torna a correre in Campionato. Nella sesta giornata di Serie A gli Azzurri battono 2-1 il Genoa in rimonta, rispondono alla Roma e restano in vetta alla classifica a quota 15 punti. Complice un turnover e un ritmo troppo basso, nel primo tempo i padroni di casa faticano a manovrare con velocità e si fanno sorprendere da un colpo di tacco di Ekhator su assist di Norton – Cuffy. Nella ripresa poi Conte getta nella mischia De Bruyne e Spinazzola e i Campioni d’Italia in carica aumentano i giri e ribaltano il risultato grazie ad un colpo di testa di Anguissa e a un tap-in di Hojlund. Un uno-due rabbioso che ribalta il risultato, cambia faccia al match e regala tre punti pesanti al Napoli.

Napoli – Genoa

Napoli (4-3-3): Milinkovic – Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera (5’st De Bruyne); Anguissa, Lobotka (44′ Gilmour), McTominay; Politano (5’st Spinazzola), Hojlund (37’st Lucca), Neres (37’st Gutierrez). In panchina: Meret, Ferrante, Mazzocchi, Marianucci, Elmas, Vergara, Ambrosino. All. Conte

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli (31’st Carboni), Marcandalli (1’st Otoa), Vasquez, Ellertsoon; Masini, Frendrup; Norton – Cuffy, Malinovskyi (16’st Thorsby), Vitinha (31’st Colombo); Ekhator (16’st Ekuban). In panchina: Siegrist, Sommariva, Martin, Gronbaek, Onana, Cuenca, Fini, Venturino. All. Vieira

Gol: 34′ Ekhator; st 12′ Anguissa, 30′ Hojlund

Arbitro: La Penna