Calcio Serie B – Sconfitta sonora per la Virtus Entella a Modena

Modena ( Modena – Virtus Entella 2-0) – Niente punti per la Virtus Entella che esce sconfitta dallo stadio di Modena con una sconfitta per 2-0. Sei punti su sei partite per la squadra di mister Chiappella che, nonostante alcuni blackout, mostra un gioco fluido senza troppi errori. Al 66′ passa il Modena con un rigore: furbo Santoro ad arrivare per primo sul pallone rispetto a Mezzoni che colpisce solo il numero 8 del Modena. Freddissimo dagli undici metri Gliozzi, quinto gol in Campionato per il centravanti Rossoblù che spiazza Colombi e porta avanti il Modena. Al 90′ i padroni di casa chiudono il match: sugli sviluppi di un corner, spizzata del neo entrato Magnino e gol sul palo lungo di Mendes. Finisce 2-0 al Braglia. Prossima partita fra due settimane dopo la sosta e ci sarà il derby ligure con la Sampdoria

Modena – Virtus Entella

Modena (3-5-2): 1 Chichizola; 77 Tonoli, 28 Adorni, 20 Nieling; 7 Zampano, 8 Santoro (89′ Magnino), 16 Gerli, 18 Pyyhtia (62′ Sersanti), 98 Zanimacchia (73′ Cotali); 23 Di Mariano (62′ Mendes), 9 Gliozzi (72′ Defrel). In panchina: 22 Pezzolato, 77 Cauz, 25 Dellavalle, 19 Nador, 3 Ponsi, 17 Massolin, 10 Caso. All Sottil

Virtus Entella (3-4-2-1): 1 Colombi; 15 Marconi, 6 Tiritiello, 23 Parodi(82′ Russo); 26 Di Mario (89′ Boccadamo), 50 Benali, 27 Dalla Vecchia (81′ Del Lungo), 94 Mezzoni; 24 Franzoni, 7 Bariti (73′ Fumagalli); 19 Debenedetti (90′ Ankeye). In panchina: 22 Del Frate, 80 Rinaldini, 4 Nichetti, 5 Lipani, 8 Karic, 42 Moretti, 90 Portanova. All. Chiappella

Gol: 66′ Gliozzi, 90′ Mendes

Arbitro: Turrini di Firenze