Calcio Serie D – Pari interno per il Derthona contro il Gozzano

Tortona ( Derthona – Gozzano 1-1) – Pareggio casalingo del Derthona che oggi pomeriggio ha impattato per 1-1 tra le mura amiche contro il Gozzano. Primo pari in campionato per la squadra di Mister Pietro Buttu che sale così a quota sette punti mentre i Rossoblu’ si portano a quota cinque. Il primo squillo del match è dei padroni di casa con la conclusione di De Simone da fuori. Al 18’ si fa vedere in avanti il Gozzano: Pavesi serve Sangiorgio che però è chiuso dalla difesa dei Leoni. Poco dopo il Gozzano passa: Bianchi dalla sinistra serve Pigato che di testa supera Cizza. Nella ripresa mister Buttu sostituisce subito Nobile passando alla difesa a tre. Al 30’il Derthona pareggia: suggerimento di Scalzi per Taverna che trova il tiro vincente. Nel recupero occasionissima del Gozzano, con Cizza che salva sul tiro a botta sicura di Gemelli. Finisce 1-1

Derthona – Gozzano

Derthona: 22 Cizza, 5 Daffonchio, 6 Marcaletti, 7 La Cava (60’Disegni), 9 Buongiorno (46’Nobile), 11 D’Antoni, 18 Perez, 19 Gilli (55’Taverna), 24 Gerbino (81’Robotti), 27 Scalzi, 30 De Simone (60’Arcidiacono)In panchina. 1 Mandrino, 3 Gagliardi Torriero, 28 Tocila. All. Buttu

Gozzano: 22 Aiolfi, 2 Scarpa (66’Monteleone), 3 Masetti, 7 Bianchi, 8 Pennati, 9 Pigato, 10 Pavesi ( 66’ Hoxha), 11 Sangiorgio ( 80’Areco), 21 Carollo ( 59’Gemelli), 25 Di Giovanni, 33 Dalamsso ( 59’Casani). In panchina: 1 Cuka, 19 Bertagnon, 16 Giacometti, 28 Loiacono. All. Lunardon

Gol: 19’Pigato; 75’Taverna

Arbitro: Stanzani di Bologna