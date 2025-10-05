Calcio Serie D – Sconfitta in casa per l’Asti contro il Chisola

Asti ( Asti – Chisola 0-1) – Vittoria esterna per il Chisola che oggi pomeriggio ha superato per 0-1 l’Asti al Cenin Bosia. Tre punti importanti per la squadra di Nicola Ascoli che sale così a quota 14 punti in classifica rimanendo al secondo posto a due punti dalla capolista Vado, mentre i Galletti rimangono fermi a quota sei. Gioca un buon primo tempo il Chisola anche se non riesce a trovare il guizzo vincente, l’Asti ci prova con due conclusioni nello specchio della porta che però sono disinnescate da Pedone. Al 33′ il gol che decide il match: angolo battuto da D’Iglio e colpo di testa vincente di Rizq. Nella ripresa il Chisola gestisce la partita, con il risultato che però resta sempre in bilico. Nel finale Pedone copre la propria porta. Finisce 0-1.

Asti – Chisola Calcio

Asti (4-2-3-1): 1 Brustolin; 27 Magnelli, 5 Gjura (57’Pisciotta) 3 Ropolo, 24 Bonora ; 8 Gatto (51’Mancini) 4 Toma; 7 Bresciani (46’Vanegas Bozza) 77 Erbini (63′ Podestà) 11 Ferrari; 10 Lugli (81′ Soplantai). In panchina: 22 Costantino, 6 Isoldi, 15 Ortolano, 25 Cirillo. All. Cascino

Chisola Calcio (4-3-3): 1 Pedone; 2 Scarpetta, 4 Rosano, 5 Benedetto, 6 Ozara; 7 D’Iglio (91’Vitrotti), 8 Azizi, 9 Rizq ( 78’Albisetti); 10 Favale (86′ Cesaretti), 11 Rastrelli (66’Guzman), 23 Casazza ( 72’Ciccone). In panchina. 12 Lepore, 21 Marmo, 26 Tarucco, 30 Deljallisi. All. Ascoli

Arbitro: Tagliaferri di Lovere

Gol: 33′ Rizq