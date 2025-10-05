Muore una ragazza di 18 anni in un incidente stradale

Settimo Vittore (To) – Ci ha rimesso la vita un a ragazza nell’incidente stradale di questa notte a Settimo Vittone. Il personale del 118 e’ intervenuto nel paesino alle porte di Ivrea, dove si è verificato un grave sinistro stradale che ha coinvolto quattro giovani: due diciottenni e due diciassettenni. La più grave, una giovane di 18 anni, è stata trasportata all’Ospedale di Ivrea. Il personale medico ha praticato per tutto il tragitto il massaggio cardiaco ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.